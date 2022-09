Benevento, Caserta verso l’esonero: contatti in corso con Fabio Cannavaro

Non solo Como e Pisa. Dopo la sconfitta rimediata lo scorso venerdì contro il Brescia, in occasione del match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B, il Benevento avrebbe deciso di sollevare dall'incarico Fabio Caserta. Sette i punti conquistati fin qui dal tecnico originario di Melito di Porto Salvo sulla panchina giallorossa. Frutto di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Un esonero che dovrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore, agevolato dalla sosta per gli impegni delle Nazionali.