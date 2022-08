Benevento, Caserta già rischia: panchina a Daniele De Rossi? La situazione

Futuro in bilico. Dopo la sconfitta rimediata contro il Cosenza in occasione della prima giornata del campionato di Serie B, Fabio Caserta sarebbe già sotto esame. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, in caso di ennesimo risultato negativo contro il Genoa (il match è in programma sabato sera allo Stadio "Luigi Ferraris"), il tecnico ex Perugia e Juve Stabia potrebbe essere sollevato dall'incarico.