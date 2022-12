Benevento, Cannavaro sfida il Palermo: “Una finale non si gioca, si vince”

"Per noi è una finale", ha dichiarato il tecnico del Benevento alla vigilia

"Sulla carta cominciamo ad avere dei numeri buoni. Tello ha recuperato ma va gestito, Schiattarella non è uscito nelle migliori condizioni e si è allenato solo oggi con la squadra. Ritorniamo al discorso della gestione, dobbiamo inserirli gradualmente". Lo ha detto Fabio Cannavaro, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Ciro Vigorito".

"Ci sono tre gare in sette giorni con calciatori che devono recuperare la forma, devo essere bravo a gestire tutti i calciatori. L'infrasettimanale permette di dare fiato a qualcuno. Per noi domani è una partita importante perché giochiamo in casa, vogliamo continuare a fare cose importanti. Il Palermo è in difficoltà come lo siamo noi. E' uno scontro diretto, per noi è una finale. E una finale non si gioca ma si vince", ha dichiarato il tecnico del Benevento, reduce dal pareggio in rimonta ottenuto contro la Reggina.

BILANCIO -"In casa devi osare di più. La squadra è in crescita. Chiunque sta rientrando ha capito ciò che gli interessa e ciò che voglio. Stanno assimilando le mie idee, sono molto contento. La disponibilità la squadra me l'ha sempre data e il lavoro ne sta venendo fuori. Schiattarella e Viviani possono giocare insieme. Sono abituati a stare nella stessa posizione, ma quando un calciatore è intelligente penso che alla fine tutti possono giocare insieme".

PALERMO -"Il Palermo è una squadra che gioca ed è allenata da un allenatore di esperienza. Hanno anche loro problemi con i risultati, ma ho visto una squadra viva. Non a caso non hanno cambiato allenatore, sanno che stanno facendo un buon lavoro. Hanno delle idee importanti, dobbiamo essere bravi ad evidenziare i loro limiti. Modulo? Il 3-5-2 ti obbliga a recuperare la palla nella tua metà campo. Con altri sistemi puoi avere una pressione più alta e situazioni diverse. Se uno è concentrato e attento può giocare in qualsiasi sistema di gioco, sono i calciatori che vanno in campo e che devono trovare la scelta giusta".

SINGOLI -"Pastina se non ha smaltito gli errori dopo una settimana vuol dire che ha problemi. Queste cose si devono cancellare già in campo, non si può perdere un tempo a pensare ciò che è stato. Bisogna azzerare subito. Si è allenato bene anche dal punto di vista del peso. Ora tutti sono rientrati in un peso adeguato, questo è un segnale importante. Le alternative adesso sono fuori, come Glik e Veseli. Sono calciatori che ci permetteranno di avere più esperienza. L'emergenza non è finita, soprattutto quando si cambia allenatore c'è il pericolo di una ricaduta. Stiamo mettendo le basi e i ragazzi hanno dato grande disponibilità, solo con il lavoro si può uscire da questa situazione. Pensiamo a domani, poi testa al Parma. Dobbiamo cercare di arrivare alla sosta con tutti i calciatori a disposizione perché quello è l'obiettivo".