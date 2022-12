Benevento, Cannavaro: “Non è facile quando si subentra. Ora testa solo al Palermo”

"Quando non ho accettato di guidare la Polonia , ho fatto una scelta che si è rivelata sbagliata. Poi solo rumors. E mi sono reso conto che mi sarei dovuto mettere in discussione per non restare a piedi un altro anno. Comunque, a convincermi non è stato il presidente, ma il direttore Pasquale Foggia , mio amico. Anche se le ambizioni di Vigorito hanno fatto il resto".

Spazio, poi, ad un'analisi sulle difficoltà affrontate finora: "La squadra era abituata a ragionare poco. Si basava molto sui duelli. Ma non per responsabilità dell’allenatore precedente. Poi gli infortuni a raffica: Tello, Farias, Simy, per esempio, non li ho mai avuti. E non sono i soli. Inoltre non è facile quando si subentra. Vuol dire che qualcosa si è sbagliato all’inizio e rimediare non è scontato. Serve lavoro per ricostruire. Sappiamo di avere un organico importante e ce la giocheremo sino alla fine. Ora testa solo al Palermo".