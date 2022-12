Benevento, Cannavaro: “C’è tanta rabbia, commettiamo sempre gli stessi errori”

Il Benevento cade al "Vigorito" contro il Perugia , dopo quattro risultati utili consecutivi. Sconfitta amara per le Streghe, che restano a soli due punti di vantaggio dalla zona playout, a -2 dal Palermo di Corini. Umbri vittoriosi con un gol per tempo, prima Lisi e poi l'ex rosanero Luperini per lo 0-2 finale. Al termine del match, il tecnico del Benevento Fabio Cannavaro . è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"C'è tantissima rabbia perché cadiamo sempre negli stessi errori. Non riusciamo a capire i momenti o gestire determinate situazioni. Facciamo fatica quando affrontiamo squadre che sulla carta sono inferiori. Vogliamo dimostrare a tutti i costi che siamo belli, ma si fanno sempre gli stessi errori. Nel primo tempo non avevamo il controllo della partita, ma siamo stati pericolosi in diverse occasioni. Nella ripresa non abbiamo fatto nulla, per questo sono molto arrabbiato"