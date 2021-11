Serie C, l’ex Ventura incorona il Bari: “E’ l’anno dei galletti, prima la B e poi…”

Nel giorno del suo addio al calcio, nel giorno della super sfida tra Italia e Svizzera, l'ex ct della Nazionale del flop mondiale contro la Svezia, Gian Piero ventura, ha analizzato il cammino del Bari, attuale capolista nel girone C di Serie C

Dopo la decisione di interrompere la sua carriera da allenatore, Gian Piero Ventura, settantatreenne ex coach di Napoli, Veroa, Bari e Torino - tra le altre -, oltre che ex commissario tecnico dell'Italia del flop mondiale con la Svezia, ha parlato ai microfoni di TMW per analizzare l'avvio di stagione del girone C di Serie C dei "galletti" del patron De Laurentiis. Ventura con la formazione pugliese nella stagione 2009-2010 ottenne un ottimo piazzamento in Serie A, posizionandosi al decimo posto del massimo campionato italiano. Nella stagione successiva la favola non si è poi ripetuta, incamerando nel febbraio 2011 l'esonero da parte del'ex presidente Mataresse con il subentro in panchina di Bortolo Mutti, campionato che terminò con il Bari al ventesimo posto in classifica e la retrocessione dei pugliesi in Serie B. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni ripprtate da TuttoC.com.