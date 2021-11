Serie C-Girone C, parla Godeas: “Palermo? Il Bari resta la mia favorita”

Le dichiarazioni rilasciate da Denis Godeas, ex attaccante fra le altre di Udinese, Messina e Palermo

"Sto seguendo tutti i gironi della C, credo si tratti solamente di un contingente momento di difficoltà, dovuto a un calo fisico o qualcosa di simile. Il Bari è una squadra di livello, anche se questo trend negativo non dovrà continuare ed andrà cambiato già a partire da domenica". Lo ha detto Denis Godeas , intervistato ai microfoni di "TuttoBari". L'attaccante ex Udinese , Messina e Palermo - fra le altre - ha detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Michele Mignani , reduci dalla sconfitta rimediata sabato contro la Juve Stabia . Ma non solo... "Sono dell'idea che la rosa non avrà problemi nello stare ai vertici, chiaro che se vuoi vincere il campionato devi limitare al minimo i momenti negativi. La bravura delle squadre e degli allenatori stia nel farli durare nel meno possibile", le sue parole.

GIRONE C -"Penso che tutte le formazioni del girone sono squadre di valore. Il fatto che il Bari possa essere in un momento negativo ed il Palermo positivo dice poco: i biancorossi rimangono la mia formazione favorita anche se sono diverse le compagini di livello, penso allo stesso Taranto che sta facendo meglio rispetto alle mie aspettative. Non sono preoccupato, la bravura dello staff e dell'allenatore si deve vedere in questi momenti. Essere organizzati è fondamentale, la squadra ha dato la dimostrazione di poter restare in cima e di avere una rosa competitiva. Per esperienza personale in C puntare sul singolo paga poco, l'importante è il collettivo. Questo è un punto di forza del Bari, perché il talento ti risolve la singola partita ma nel lungo periodo è la capacità di adattarsi ai contesti a rivelarsi fondamentale. Il fuoriclasse non può portarsi sulle spalle il peso del gruppo in ogni singola partita, quando la stella è appannata è fondamentale saper esprimere comunque una manovra di livello. I biancorossi hanno le potenzialità per farlo", ha concluso Godeas.