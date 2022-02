Serie C-Girone C, 29a giornata: Francavilla ospita il Palermo, derby Foggia-Bari

Il programma delle ventinovesima giornata del girone C di Serie C. La Virtus Francavilla ospita il Palermo, derby di Puglia tra Foggia e Bari

Il Campobasso di Mirko Cudini cerca riscatto contro la Turris dopo la sconfitta fra le proprie mura contro il Monterosi . Alle 14:30 i rossoblù scenderanno in campo contro i corallini, reduci da un importante vittoria ai danni del Foggia per 3-1. Nell'anticipo delle 14 in scena il match tra Juve Stabia e Monopoli , con i campani a caccia di punti importanti in chiave play off. Biancoverdi che invece vivono un momento più che negativo, con tre sconfitte di fila, proseguono lo scivolone in classifica che li vede al sesto posto. Avellino che riceve al "Partenio" il Catania. Gli Irpini si trovano in piena lotta tra le parti alte del tabellone vanno alla ricerca della vittoria mancata nell'ultimo turno in casa del Latina . Chiude la prima tranche di match la sfida tra Monterosi e Picerno allo stadio "Marcello Martoni".

Alle 17:30 il Catanzaro a caccia dell'allungo in classifica per accorciare sul Bari, al "San Ceravolo" arriva la matricola Latina, che alla scorsa ha conquistato un punto prezioso contro l'Avellino. Big match tra Virtus Francavilla e Palermo, con i padroni di casa che vogliono dare seguito alla recente vittoria contro la Fedelis Andria, mentre la compagine di Silvio Baldini arriva per dare continuità alla schiacciante vittoria contro la Turris per 5-0. Importantissimo scontro diretto in chiave play off per entrambe le formazioni. Dodici le gare consecutive senza mai vincere per la Fidelis Andria, la squadra affidata al duo Nicola Di Leo e Vito Di Bari affronterà il Taranto di Laterza. Importante sfida salvezza per l'ACR Messina, che viene ospitata dall'ormai spacciata Vibonese al "Luigi Razza". Le due squadre sotto attualmente in piena zona retrocessione, con i siciliani in netto vantaggio sui padroni di casa. Ultima gara delle 17:30 Potenza-Paganese. Il big match di cartello arriva alle 18:30, nel posticipo della 29a giornata del girone C di Serie C, con il derby tutto pugliese tra il Foggia e la capolista Bari, a caccia di punti per consolidare il primato in classifica. Gli uomini di Zeman dopo la sconfitta contro la Turris per 3-1 cercano riscatto proprio contro i galletti di Mignani .