Serie C-Girone C, 22a giornata: Bari ospita il Picerno, Turris-Foggia per i playoff

Il programma del recupero della ventiduesima giornata del girone C di Serie C. Il Bari ospita il Picerno, match valido per la corsa Play-Off tra Turris e Foggia

Ventiduesima giornata del girone C di Serie C che si disputerà interamente martedì 22 febbraio, turno diviso in diverse fasce d'orario, le 14:30, le 18 ed i posticipi delle 21:00. Con la sola eccezione del Palermo di Silvio Baldini che non scenderà in campo domani ma recupererà la gara con il Taranto , mercoledì 30 marzo.

Alle 14.30 in scena il match tra Messina e Monopoli, con i peloritani a caccia di punti salvezza, attualmente impantanati al sedicesimo posto in classifica che significherebbe play-out a fine stagione. Pugliesi che invece vivono un momento più che negativo, avendo racimolato un solo pareggio nelle ultime quattro partite. Alle 18 il Campobasso riceve al "Nuovo Romagnoli" il Monterosi: i laziali in grande stato di forma, provengono da due vittorie consecutive. Alle 21 la sfida tra Latina e Avellino, con gli irpini attualmente terzi in graduatoria che guardano al Bari al momento distante sette lunghezze. Sempre in posticipo serale, il Catanzaro, a caccia di punti per proseguire la rincorsa al Bari capolista, è di scena all' Alfredo Viviani contro il Potenza di Arleo, che alla scorsa ha perso 2-0 contro l'ACR Messina. Big match tra Turris e Foggia, con i padroni di casa che vogliono tornare in corsa dopo lo scivolone del "Renzo Barbera", mentre la compagine di Zeman arriva per dare continuità alle vittorie consecutive contro Palermo e Monopoli. Due sconfitte nelle ultime due per la Juve Stabia. I gialloblù saranno impegnati in casa contro la Vibonese ormai quasi spacciata in ottica salvezza. Importante sfida per la Virtus Francavilla, che ospita la Fidelis Andria al "Giovanni Paolo II". Le due squadre perseguono obiettivi opposti, ma entrambe sono reduci da una sconfitta. Il Catania di Baldini affronterà la Paganese al Cibali con fischio d'inizio previsto alle ore 21. Il match della terza giornata tra Palermo e Taranto verrà recuperata mercoledì 30 marzo alle 0re 21.