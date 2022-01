Protti: “Sono scaramantico, ma che stagione del Bari!”. E su Antenucci…

Le dichiarazioni dell'ex calciatore del Bari, Igor Protti, circa il momento di forma vissuto dalla squadra di Michele Mignani

LA MAGLIA SPECIALE - "Custodisco gelosamente quella rossa che indossavo la sera che segnai una doppietta all’ Inter , in un match che vide il Bari vincere per 4-1 contro i nerazzurri. Quella stagione, la ’95-’96, è stata la prima delle maglie personalizzate. Finalmente ebbi modo di coronare il mio sogno da bambino: giocare con la numero 10".

BARI OGGI- "Da tifoso biancorosso voglio essere scaramantico e non mi faccio prendere da entusiasmi che pure ci stanno in una stagione come quella che sta vivendo il Bari. Dico solo che questa squadra è solida, ha valori tecnici importanti e quando serve sa soffrire".