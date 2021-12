Pochesci: “Solo una squadra può raggiungere il Bari. Il Palermo ha mollato”

Chi vincerà il Girone C di Serie C? Le dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore fra le altre di Carpi e Ternana

Chi conquisterà la promozione diretta in Serie B? Sandro Pochesci ha pochi dubbi. Intervistato ai microfoni di Sport Channel, l'ex allenatore fra le altre di Carpi e Ternana ha detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui dalle squadre del Girone C di Serie C. Al momento è il Bari ad occupare la vetta della classifica, a +7 dal Monopoli. Quarantaquattro i punti ottenuti dagli uomini di Michele Mignani nelle prime venti partite giocate, frutto di tredici vittorie, cinque pareggi e appena due sconfitte.