Parma-Bari 2-1, Di Cesare: “Troppa negatività, fatto la nostra miglior partita”

"Secondo me abbiamo fatto la miglior partita dell'anno e abbiamo perso, il calcio è fatto di episodi. A Terni meritavano di prendere gol e non l'abbiamo subito, oggi che non lo meritavamo si. Bisogna accettare il risultato e ripartire". Lo ha detto Valerio Di Cesare, intervistato ai microfoni di "RadioBari". Il capitano del Bari ha analizzato la prova offerta dalla squadra di Michele Mignani contro il Parma, in occasione della gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie B. A decidere il match le reti messe a segno da Anthony Partipilo e Adrian Benedyczak, mentre non è bastato ai pugliesi il gol del momentaneo 1-1 siglato da Marco Nasti.