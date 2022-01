Paganese-Bari, Mignani: “Dobbiamo riprendere il nostro percorso. Maiello…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Bari, Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie C contro la Paganese

Tempo di vigilia in casa Bari. La formazione allenata da Michele Mignani affronterà domani alle ore 14.30 l'ostica Paganese nel match valido per la 24esima giornata del Girone C di Serie C. I Galletti vanno a caccia di una vittoria dopo il pareggio maturato tra le propria mura amiche contro il Catania di Baldini. Di seguito, le dichiarazioni di Mignani intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di Serie C.

IL MATCH- "Ricordo bene la gara d'andata, rimanemmo in dieci e sbagliammo un rigore. Prendemmo un gol in contropiede, loro hanno un'idea di calcio precisa, con giovani che stanno facendo bene. Dobbiamo cercare di riprendere il nostro percorso andando con la giusta mentalità".

BIANCO E PAPONI- "Hanno delle problematiche muscolari che non sono gravi, ma non avrebbe senso metterli a rischio nella partita di domani".

CALCIOMERCATO- "In mezzo al campo abbiamo qualche problema per questioni di squalifiche e infortuni, abbiamo ceduto un giocatore come Lollo che non aveva avuto minutaggio, prendendo un calciatore che ci potrà aiutare. Parlerà il direttore, ma Marras aveva espresso il pensiero di cercare di giocare in B: quando qualcuno non ha voglia e intenzione di rimanere a Bari con grande entusiasmo è giusto che vada da un'altra parte".

BOTTA- "Tornerà più in fretta rispetto a quando ci aspettiamo, non sempre tutto va come vorremmo. Se dovessimo continuare a giocare con questo modulo il trequartista può avere caratteristiche diverse da quello di Botta, può avere meno qualità tecniche ma più corsa e più inserimenti. Lì c'è anche Scavone, che sta bene, lo stesso vale per Mallamo".

DI GENNARO- "Non è un ragazzino, sa benissimo che nel percorso di un calciatore possono essere alti e bassi. La sua partita è stata condizionata da episodi: è stato sfortunato con il Catania. Non credo si fermi davanti a questo, ha reagito e su di lui ci saranno valutazioni in corso. Se è a disposizione lo considero come tutti gli altri".

MAIELLO- "Aspettiamo che arrivi in gruppo, cercheremo di fare le valutazioni per capire dove inserirlo. Lo abbiamo preso perché è un play, ma come Maita sa fare tutto".