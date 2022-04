Del Grosso: “La mia su Bari-Palermo, può essere pericoloso…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex difensore del Bari in vista della sfida contro il Palermo di Silvio Baldini

"Il Bari ha fatto la sua partita, cercando di portare a casa il risultato. Tuttavia il Taranto in fase difensiva era messo molto bene ed è riuscito ad arginare le potenzialità dei giocatori offensivi biancorossi, portando via un punto importante contro la vincitrice del campionato". Lo ha detto Alessandro Del Grosso , intervenuto ai microfoni di "Radio Bari". Fra i temi trattati dall'ex difensore del Bari anche l'ultima gara che vedrà protagonisti gli uomini di Michele Mignani . Domenica 24 aprile, alle ore 17:30, allo Stadio "San Nicola", i biancorossi affronteranno il Palermo di Silvio Baldini .

SUPERCOPPA - "Sarà interessante anche se le rivali non si conoscono. Gli altri gironi sono ancora aperti mentre il Bari ha già chiuso la pratica, questo dice tanto. Mignani è stato bravissimo nel gestire la rosa, lasciando fuori anche elementi importanti in alcune partite che poi hanno fatto la differenza. E’ riuscito a mantenere il gruppo compatto ed unito. In una piazza come Bari bastava poco per destabilizzare la situazione mentre così non è stato", ha concluso Del Grosso.