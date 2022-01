Calciomercato Bari, rinforzo a centrocampo dalla B: derby col Foggia per Eramo?

Il Bari guarda in Serie B per rinforzare il centrocampo. Nel mirino c'è Mirko Eramo, in uscita dallAscoli, per il quale si profila un derby col Foggia di Zdenek Zeman

Il Bari, attuale capolista del girone C di Serie C, guarda in Serie B per potenziare il reparto di centrocampo, che vede in Maita il faro illuminante dell'assetto tattico adottato da mister Michele Mignani. La compagine biancorossa ha intanto riabbracciato ieri, martedì 11 gennaio, il ritorno in gruppo del capitano, Valerio Di Cesare, lontano dal rettangolo verde di gioco per l'infortunio al ginocchio rimediato lo scorso ottobre, nel ko esterno contro la Virtus Francavilla. Il direttore sportivo del club pugliese, Ciro Polito, vorrebbe corroborare ulteriormente la linea mediana dei "galletti". Secondo quanto riportato da TuttoC.com, nel mirino della formazione biancorossa ci sarebbe l'esperto centrocampista dell'Ascoli, MirkoEramo che difficilmente resterà in seno alla formazione bianconera. Per il giocatore si profila un derby tutto pugliese, infatti sul mediano classe 1989 sembrerebbe esserci il forte interesse del Foggia di Zdenek Zeman.