Bari, senti Rivas: “Può essere l’anno buono. Serie C? Più semplice giocare in A e B”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex centrocampista argentino del Bari, attuale capolista del Girone C di Serie C

"Guardare le partite è un po' difficile, ma il Bari è fra i preferiti in tutte le applicazioni calcistiche, in questo modo riesco sempre a seguire le gare restando aggiornato quasi in tempo reale. Spero che questa stagione vada bene e che sia veramente l'anno giusto, la città merita soddisfazioni". Lo ha detto Emanuel Rivas , intervistato ai microfoni di "TuttoBari". Tra i temi trattati dall'ex centrocampista del Bari , che ha indossato la maglia biancorossa dal 2008 al 2012, anche le prestazioni offerte fin qui dal connazionale Ruben Botta . "Ho visto del suo arrivo anche se devo dire che non lo conosco benissimo. Però ho notato una grande accoglienza, alla fine la piazza barese è sempre calorosa, come sono stati allo stesso modo con me", le sue parole.

I TIFOSI - "Io ho giocato da altre parti, ma come a Bari al di fuori dell'Argentina non sono mai stato. Noi abbiamo bisogno della gente che canta tutta la partita, qui è una tradizione. L'altro giorno sono stato a vedere Independiente-Boca Juniors, c'era tutta un'atmosfera particolare sugli spalti. Per certi aspetti il San Nicola riesce a ricordare questo. Penso che il pubblico abbia bisogno di avvertire i giocatori vicini, ricordo che la gente veniva fuori dallo stadio per scambiare quattro chiacchiere, in centro ti fermavano. Per l'argentino questa è una cosa bella, è anche un riconoscimento personale".

SERIE C -"È difficile capire cosa è mancato negli ultimi anni, tutto parte dalla società. Le cose non si fanno a caso, è fondamentale far funzionare tutto per bene perché il calciatore in quel caso lavora meglio. Negli anni passati si è sempre andati vicini ma si vedeva che mancava qualcosa, ora può essere l'anno buono. Io in C ci ho giocato tantissimi anni fa, era una C diversa dove si giocava bene e c'erano calciatori importanti. Però per me era più semplice giocare in B e A, perché è vero che giochi contro gente più forte, ma il calcio è meno fisico e hai più spazi. Però il Bari ha la squadra per far bene", ha concluso.