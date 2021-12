Bari, senti Fascetti: “E’ l’anno buono, in caso di vittoria con il Palermo…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore del Bari in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica

"Mi sembra che sia l'anno buono, non ci sono grossi dubbi". Lo ha detto Eugenio Fascetti , intervistato ai microfoni di "TuttoBari". L'ex tecnico del Bari , che ha allenato i biancorossi dal 1995 al 2001, ha detto la sua in vista della sfida contro il Palermo di Giacomo Filippi , in programma domenica 19 dicembre allo Stadio "Renzo Barbera". Ma non solo... "La piazza diventa positiva quando vengono i risultati, altrimenti puoi essere bravo quanto vuoi ma non riesci a catturare l'entusiasmo della tifoseria", le sue parole.

"Mignani ha scelto una piazza difficile e sta facendo molto bene, queste sono esperienze fondamentali che servono nel percorso di crescita di un tecnico. Ti aiutano a migliorare e a gestire varie situazioni. Un misto fra giovani ed esperti è fondamentale in una stagione, quest'anno il Bari ha le carte in regola per centrare l'obiettivo. Essenziali sono anche tre figure come il direttore sportivo, un bravo tecnico e la presenza della società. Siamo già a dicembre, nel caso in cui dovesse arrivare una vittoria con il Palermo e il distacco ampliarsi a undici punti potremmo dire che il campionato sarebbe quasi chiuso. Ma nella prossima giornata l'importante è non perdere", ha concluso Fascetti.