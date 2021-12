Bari, Pucino: “Tifosi, stateci vicino. Insieme è più facile raggiungere l’obiettivo”

Le dichiarazioni rilasciate dal terzino del Bari a poche ore dalla sfida contro il Palermo, in programma alle ore 14:30 al "Barbera"

"Il gol lo cercavo, lo volevo e sono contento che sia arrivato in una partita così importante come quella col Taranto. Un gol che ha aperto le danze, ci ha sbloccato. La punizione è una cosa a cui dedico del tempo e quando riesci a far gol dai valore a tutti i tentativi durante la settimana. Abituato a fare pochi gol, quando vedi entrare la palla pensi a correre, a gioire". Lo ha detto Raffaele Pucino, intervistato ai microfoni di "RadioBari". Il terzino del Bari, alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", ha voluto mandare un messaggio ai tifosi biancorossi. "Chiedo ai tifosi di continuare a starci vicino, loro per noi sono una forza. Insieme è più facile raggiungere il nostro obiettivo. Stiamo dando dimostrazione di mettercela tutta e credo che questo venga riconosciuto dalla gente che segue il Bari", le sue parole.