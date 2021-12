Bari, Pucino: “Facile parlare, +8 meritato. Devono ammettere che siamo forti”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal difensore del Bari dopo la vittoria ottenuta contro il Taranto

"Di fronte avevamo una squadra che voleva vincere, ma non abbiamo dato spazio alla loro convinzione. Parlare è facile, sono bravi tutti. Parlano di classifica non veritiera e giocano per vincere, ma si dimenticano la squadra che hanno di fronte. Quella di oggi è una dimostrazione evidente, forse devono ammettere che il Bari è forte, il +8 è meritato. Devono venire con un atteggiamento diverso. La classifica? Guardiamo di partita in partita. Gli altri le caricano sempre, soprattutto quando vengono a giocare qui. Noi però ci dobbiamo sempre comportare da capolista, dando sempre tutto. Stiamo diventando sempre più squadra, sapendo soffrire quando bisogna farlo. Possiamo però migliorare", ha proseguito il difensore del Bari .

IL GOL - "Fare gol in queste partite così importanti, in questo tipo di clima, è sempre bello. Sono contento per il gol, mi lasciano tirare e per me questo è importante: vuol dire che hanno fiducia in me. L'importante, però, è il risultato della squadra. In settimana proviamo spesso i calci piazzati, poi il mister decide chi deve battere e noi in campo ce le dividiamo. Ci sono altri bravi battitori, bello avere la fiducia dei compagni. L'effetto? E’ il mio modo di calciare, lo facevo anche ad Ascoli e Salerno. Come squadra stiamo crescendo ma sul rigore dovevamo essere più svegli. Bisogna premiare l'ottima parata di Frattali".