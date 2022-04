Bari-Palermo, Mignani: “Ci sono punti in palio, ce la metteremo tutta per vincere”

Le dichiarazioni di Michele Mignani, tecnico del Bari, che ha presentato la gara della 38a giornata di Serie C contro il Palermo

Poco meno di quarantotto ore e sarà Bari-Palermo , ultimo atto del girone C di Serie C . La compagine pugliese ha centrato la promozione in Serie B con quattro gare d'anticipo e si prepara alla festa al "San Nicola", i rosanero dovranno passare per l'inferno dei playoff. Ancora in piena lotta per il secondo posto, il Palermo ha la necessità di vincere e guardare ai risultati di Avellino e Catanzaro .

"Ci sono punti in palio e queste sono partite vere. Ci siamo preparati bene anche questa settimana e vogliamo festeggiare domenica, provando a vincere. Il Palermo ha bisogno di punti, ma noi come abbiamo già dimostrato non abbiamo mollato e ce la metteremo tutta. Per me abbiamo ancora la potenzialità di arrivare a 80 punti. Le gare col Catania le abbiamo giocate. In questo periodo siamo più solidi, però facciamo meno gol. Penso che dovremmo concretizzare di più per tutta la mole di gioco che facciamo. Sicuramente la finalizzazione è l'aspetto su cui ci sono grossi margini di miglioramento e di conseguenza il chiudere le partite".