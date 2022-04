Bari-Palermo, De Laurentiis chiama, la città risponde: venduti oltre 12mila biglietti

Grande entusiasmo dei tifosi del Bari verso la gara contro il Palermo, 38esima di campionato: venduti oltre 12mila biglietti

Luigi De Laurentiis lo aveva auspicato in settimana, c'è aria di festa nella città di Bari dopo la promozione in Serie B ottenuta con quattro giornate di anticipo. "Vorrei 58mila tifosi", queste le dichiarazioni del patron del club pugliese pochi giorni fa.

A poco più di quarantotto ore dalla sfida del "San Nicola", il capoluogo pugliese ha risposto presente alle parole di De Laurentiis: venduti già più di 12mila biglietti per la sfida tra i biancorossi e il Palermo, big match della 38a e ultima del girone C di Serie C.