Bari, Mignani: “Momento magico, ma testa al Palermo. Il campionato è ancora lungo”

Toni di pacato entusiasmo nelle dichiarazioni del tecnico del Bari, Michele Mignani, dopo il successo per 3-1 nel derby contro il Taranto. I biancorossi volano a +8 in classifica nel girone C di Serie C, sul duo Palermo e Turris

Mediagol (sc) ⚽️

Il Bari si aggiudica il derby contro il Taranto per 3-1 e prova la fuga in classifica nel girone C di Serie C, portandosi a +8 sulla coppia Turris-Palermo. Tre punti che portano entusiasmo nella mente e nelle parole del tecnico biancorosso, Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa dopo il successo del San Nicola. Di Seguito le dichiarazioni del coach dei galletti in mixed zone.

"Siamo contenti, stiamo raccogliendo il frutto del nostro lavoro e ci godiamo la serata ma poi penseremo subito al futuro che si chiama Palermo . La squadra ha un atteggiamento positivo, io sono comunque dell'idea che si possa sempre migliorare. In ogni caso ci vuole equilibrio, il campionato non è nemmeno a metà. L'obiettivo è lontano ma lo stiamo costruendo mattone dopo mattone, anche grazie ai nostri tifosi che sono meravigliosi e ieri sono passati in albergo per farci capire l'importanza della partita. Taranto?Mi aspettavo più coraggio da parte loro, pensavo ci aspettassero meno e fossero più aggressivi ma forse hanno sentito molto la partita. Avranno tempo per dimostrare la loro bravura".