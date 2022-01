Bari, Mallamo: “Felici di tornare in campo. Catania? Siamo pronti, il gol…”

Le parole di Alessandro Mallamo, centrocampista del Bari, in vista del primo impegno del 2022 contro il Catania

Si preparano a tornare in campo Bari e Catania, per il primo impegno in campionato del nuovo anno, dopo i rinvii causati dal massiccio numero di contagiati in Serie C. Un match presentato dal centrocampista dei galletti, Alessandro Mallamo, intervenuto a Tb Sport in onda su RadioBari.

"Finalmente si torna in campo. Non vedevamo l'ora che potesse ricominciare il campionato. Quando si sta fermi per tanto tempo la voglia di tornare in campo è tanta".

Sul dualismo con Scavone: "Con Manuel abbiamo giocato insieme anche lo scorso anno. Siamo in ottimi rapporti sia in campo sia fuori. Ci rispettiamo come uomini e giocatori. Entrambi ci teniamo a giocare, ma c'è assoluto rispetto e una sana competizione. Mi manca solo il gol per il salto di qualità. Il gol fa la differenza, è la ciliegina sulla torta. Spero arrivi presto soprattutto per aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo".

Poi il futuro: "A Bari mi sto trovano molto bene, è una piazza importantissima, mi piacerebbe restare, ma il futuro è tutto da scrivere: sono cose che valuteremo più avanti".