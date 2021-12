Bari, Maita: “Palermo? Trasferta difficile, ma ci faremo trovare pronti”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Bari in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica prossima

Tre a uno. E' questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio "San Nicola". Tre i punti conquistati dalla capolista Bari contro il Taranto in occasione del match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, messi in cassaforte grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Raffaele Pucino e da Ruben Botta e nella ripresa da Mirco Antenucci. Non è bastato agli ospiti il gol siglato al minuto 73 da Gabriele Giovinco.