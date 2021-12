Bari, il sindaco Decaro: “Avellino? Vincere per mantenere distanza dal Palermo”

Le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Bari a poche ore dalla sfida fra l'Avellino e gli uomini di Mignani

Poco più di otto ore e sarà Avellino-Bari. Alle ore 21:00, fra le mura dello Stadio "Partenio-Lombardi", la squadra di Michele Mignani - attuale capolista del Girone C - affronterà gli uomini di Piero Braglia nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. "La gara di stasera? Affidiamoci a San Nicola... (ride, ndr). Mi aspetto una vittoria: manterremmo la distanza dal Palermo, che ieri ha vinto col Monopoli sarebbe un risultato importante". Lo ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, come riportato da 'TuttoBari'. "Abbiamo tre partite importanti - ha proseguito -. Se riusciamo a tenere, potremmo sperare bene di tornare dove ci siamo lasciati qualche anno fa, prima del fallimento", le sue parole.