Bari, Frattali: “Fidelis Andria? Non esistono gare facili. Avellino e Palermo…”

In vista del derby Fideli Andria-Bari, in prgramma al "Degli Ulivi" domenica alle 17.30, il portiere dei "galletti", Pierluigi Frattali, ha parlato del momento della squa squadra, capolista del girone C di Serie C a + 4 da Palermo e Monopoli, seconde

"Quando si vince, si sta sempre bene, affronti la settimana in maniera diversa. Speriamo di esserlo anche nelle prossime. Ci stiamo allenando al meglio, prepariamo le partite come al solito. Siamo fiduciosi per il futuro, sereni e carichi. Alla fine contano i tre punti, tutte le chiacchiere se le porta via il vento. Durante la preparazione estiva avremmo firmato per arrivare alla situazione attuale. Prestazioni o meno, siamo in alto. Poi nel calcio si susseguono tanti periodi differenti. Dobbiamo tenerci stretto questo risultato. Rivale? Non si può fare un paragone, dobbiamo ancora incontrare Avellino e Palermo. Ma a prescindere è difficile valutare una squadra solo dallo scontro diretto. Anche il Monopoli che con noi ha avuto un atteggiamento difensivo, si sta dimostrando forte. Ora siamo artefici del nostro destino, se continuiamo così, nessuno ci potrà scavalcare. Non esistono avversari facili, lo dimostra la partita di domenica contro la Vibonese. Davanti c'è Tulli che lo scorso anno ci ha segnato con la Feralpi Salò. Hanno Di Piazza e Dini, con cui ho giocato a Parma. E' un derby, giochiamo in casa loro e sugli spalti ci sarà una bella atmosfera. Ci teniamo a fare bene anche perchè la sconfitta di Coppa Italia ci diede fastidio, vogliamo riscattarci".