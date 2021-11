Bari, Di Gennaro: “Siamo primi con 4 punti di vantaggio, non è un momento negativo”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex calciatore del Palermo, Davide Di Gennaro, attualmente in forza al Bari di Mignani

"Ognuno di noi ha un unico obiettivo".

Ha esordito così il fantasista del Bari, Davide Di Gennaro, intervenuto quest'oggi in conferenza stampa. L'ex calciatore del Palermo ha toccato diverse tematiche interessanti soffermandosi sul momento vissuto dalla squadra di mister Michele Mignani. "Io cerco di mettere le mie qualità e la mia esperienza a servizio della squadra - ha proseguito Di Gennaro - E' inevitabile che tutti quando giocano contro il Bari abbiano motivazioni differenti, ci sta. E' un onere e un onore per noi. Siamo tutti calciatori con esperienza, che hanno fatto campionati di vertice. Non penso ci sia un problema di preparazione: lo staff ci mantiene sempre nella forma migliore e i dati che arrivano sono positivi. Sappiamo che dobbiamo migliorare, ma siamo anche molto sereni. Siamo primi, con quattro punti di vantaggio: non è un momento negativo".

LA SCELTA- "Il lato economico non è primario per me. La scelta di venire a Bari era stata presa da me ad inizio estate, parlando col mio agente. Era una di quelle 2-3 piazze dove sarei andato in C. Quando l'ultimo giorno c'è stato da dire sì o no, il mio era già un sì da inizio mercato".

CONDIZIONE FISICA "Sto bene. Speravo, avendo saltato anche la preparazione, di avere subito continuità in questi mesi. Purtroppo ho avuto un infortunio traumatico, anche abbastanza importante, non era preventivabile. Ho recuperato anche in tempi ristretti rispetto a quel che si pensava".