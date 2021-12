Bari, Di Cesare: “Sto recuperando, siamo forti. Promozione? La strada è lunga”

Le parole del difensore del Bari che ha analizzato la prima parte di stagione dei pugliesi

"Sto abbastanza bene, so che non sarà facile ma riuscirò a superare questo momento. La difesa se la sta cavando comunque benissimo senza di me, Celiento quando c'ero io non scendeva spesso in campo ma so che tipo di giocatore è, c'è anche Gigliotti che lo scorso anno era in B. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, ma dobbiamo continuare così perché non abbiamo fatto ancora nulla. Per me stiamo facendo un grande campionato ma mancano troppe partite. Nelle prossime tre gare dobbiamo dare il massimo, poi il girone di ritorno sarà un'altra storia".