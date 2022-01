Bari, D’Errico: “Voglio la Serie A con il club pugliese. Il mister si arrabbia se…”

Le dichiarazioni rilasciate da Andrea D'Errico, centrocampista del Bari, punto di forza della capolista del girone C di Lega Pro

Il ventinovenne lombardo, Andrea D'Errico, arrivato alla corte del presidente De Laurentis nella finesta di mercato estiva del 2021, costituisce uno degli elementi cardine del Bari capolista del girone C di Lega Pro. Il centrocampista centrale, è attualmente uno dei calciatori più in forma della squadra allenata da mister MicheleMignani. Il numero 14 biancorosso vanta infatti diciotto presenze e due reti messe a segno, per ben quattro volte D'Errico è riuscito a confezionare assist decisivi e mandare al gol i suoi compagni. Indubbiamente, il classe 1992 costituisce un profilo su cui la società pugliese vorrà puntare anche in futuro. Nonostante le tre panchine consecutive in occasione delle gare contro Catanzaro, Juve Stabia e Vibonese, il ragazzo milanese sembra essere tornato in campo con tanta voglia di dimostrare, in primis a sé stesso, ma anche a tifosi e addetti ai lavori, tutte le sue indiscusse qualità. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal calciatore in forza al Bari nel corso di un'intervista concessa a L'Edicola del Sud.