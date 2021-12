Bari, De Laurentiis: “Il regalo sotto l’albero? Sei punti nelle prossime due partite”

Le dichiarazioni del presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, circa i prossimi due impegni che vedranno la banda Mignani al cospetto di Taranto e Palermo

Così il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, circa gli imminenti impegni della banda targata Michele Mignani ai microfoni di RadioBari. I Galletti si apprestano ad affrontare il Taranto nella sfida valevole per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C e poi saranno ospiti del Palermo di Giacomo Filippi nel turno successivo presso lo stadio "Renzo Barbera". La sfida tra i rosanero e i biancorossi rappresenta un vero e proprio big match d'alta quota, date le mere cinque lunghezze che separano l'attuale capolista da Francesco De Rose e compagni. L'auspicio del patron del Bari è, dunque, quello di fare bottino pieno nelle due gare che separano gli uomini di Mignani dalla pausa natalizia.