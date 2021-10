Bari, Citro sfida il Catanzaro: “Dobbiamo riscattare la sconfitta di Francavilla”

Le dichiarazioni dell'attaccante del club pugliese a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Catanzaro

Il Bari si avvicina alla sfida casalinga contro il Catanzaro , in programma nel pomeriggio di sabato 30 ottobre. I biancorossi vorranno riscattare la pesante sconfitta rimediata nell'ultimo turno in casa della Virtus Francavilla , seconda battuta d'arresto per i pugliesi che nelle ultime due uscite hanno ottenuto un solo punto. A confermare la voglia di rivalsa le parole dell'attaccante dei Galletti, Nicola Citro , nel corso dell'intervista concessa a RadioBari.

"Abbiamo sbagliato e ovvio che come tutte le partite dopo si parla, sia che si vinca o che si perda è giusto esaminarle tutte. Siamo consapevoli che abbiamo fatto una pessima partita, questo sicuramente ci servirà per le prossime. Non ha funzionato niente, i fatti parlano e ci dicono che abbiamo fatto una brutta gara sotto tutti gli aspetti. Ora abbiamo subito un’altra sfida importante, dove possiamo dimostrare quello che siamo. Sarà una partita difficile come tutte le altre. Sappiamo che il Catanzaro è una squadra forte, noi sappiamo chi siamo e sicuramente vogliamo dimostrarlo".