Bari, Cheddira: “Qui sto bene, futuro? Deciderà il Parma. Catania squadra tosta”

Le dichiarazioni di Walid Cheddira, centrocampista del Bari, a proposito del percorso dei galletti in Serie C e del suo futuro in maglia biancorossa

Walid Cheddira, centrocampista del Bari, è intervenuto ai microfoni di "RadioBari" soffermandosi sul percorso dei galletti nel girone C di Serie C. Il calciatore parla anche del suo futuro in maglia biancorossa, dato che a fine anno tornerà al Parma, società che detiene il suo cartellino. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Non è facile restare senza partite. Ci stiamo allenando intensamente, cercando di trovare stimoli e motivazioni. Abbiamo fame e voglia di tornare in campo, una rosa ampia e possiamo affrontare il mese di febbraio con fiducia. Io so che in allenamento devo dare il 100% per convincere il mister a schierarmi dall’inizio. Se così non è, si accetta la scelta e si resta sul pezzo per aiutare la squadra. Abbiamo un obiettivo troppo importante e dobbiamo raggiungerlo. Futuro? Io a Bari sto bene, poi decideranno con il Parma la soluzione migliore. Catania? Squadra tosta e difficile da affrontare. Non dobbiamo pensare alla situazione che stanno vivendo, ma restare concentrati e sul pezzo. Partire subito a mille. Doppia cifra? Lo spero. Ne ho fatti tre al momento, proverò a migliorarmi"