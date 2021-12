Bari, carica Mignani: “Testa al Taranto, non pensiamo al Palermo. I derby…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Bari alla vigila della sfida contro il Taranto, in programma al "San Nicola"

"Sono gare sentite e quindi particolari. E' anche vero, però, che il nostro campionato è fatto costantemente da partite che, per un motivo o per un altro, hanno diverse difficoltà". Lo ha detto Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Taranto, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "San Nicola". Fra i temi trattati dal tecnico del Bari anche le dichiarazioni rilasciate nel corso di questa settimana dal presidente Luigi De Laurentiis. Ma non solo...

"DeLa chiede nove punti? Credo che anche questa volta ragioniamo di partita in partita, cercando di chiudere al meglio il mini-ciclo che ci porterà alla sosta di Natale. Le nostre energie saranno incanalate sulla sfida di domani, non pensiamo al Palermo. La partita ha un duplice aspetto: l'emotività del derby e i punti per la classifica. Non posso sapere come ragionano gli altri, ma so che possono pensare molto di più al clima derby. Noi dobbiamo fare punti a prescindere dall'avversario", le sue parole.

"Formazione? Abbiamo ancora l'allenamento di oggi, cercheremo di mettere in campo i più adatti alla sfida di domani. I diffidati? La testa è solo al Taranto, nella mia testa considero la possibilità di schierare dei titolari. Se in funzione di questo riterrò che un diffidato non sia al massimo schiererò un altro, mentre se questo verrà ammonito so che ci saranno altri allo stesso livello. Trovare equilibrio è fondamentale. Se gli avversari corrono, dobbiamo correre più di loro: la squadra sotto questo aspetto non ha mai sbagliato partita. Abbiamo giocatori esperti, nel calcio questo fattore è fondamentale".

"Il Taranto è una squadra vivace che lo scorso anno ha vinto meritatamente il suo campionato. E sta recuperando giocatori che erano assenti per infortunio. Tutte le partite ti portano ad affrontare delle avversità, che vanno dalle caratteristiche degli avversari ad altre situazioni. Da quando abbiamo cominciato a fare risultato abbiamo anche riavvicinato la gente. Dobbiamo diventare un tutt'uno con l'ambiente. Noi campioni d'inverno? Non sono abituato a guardare molto in là, pensiamo alla partita di domani e poi guardiamo alla classifica. Noi abbiamo le certezze arrivate dai punti e dagli errori che abbiamo fatto. Differenza fra noi e gli altri? Solo nei punti, per questo ogni partita è importante", ha concluso Mignani.