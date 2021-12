Bari, Botta non ha dubbi: “Palermo? Possiamo vincere dovunque”

Il fantasistadel Bari capolista, Ruben Bottai, ha analizzato il momento magico dei "galletti" a +8 sul Palermo, secondo, che nel diciannovesimo turno del girone C di Serie C sarà l'avversario della formazione pugliese, già campione d'inverno

Primo in classifica nel girone C di Serie C, il Bari - matematicamente campione d'inverno-, dopo la vittoria interna per 3-1 nel derby contro il Taranto, ha avviato una iniziale prova di fuga in campionato sul tandem di seconde formato da Palermo e Turris. Adesso i "galletti" saranno chiamati all'esame di maturità contro la compagine rosanero allenata da Giacomo Filippi, nella sfida in programma domenica 19 dicembnre alle ore 14.30 allo Stadio "Renzo Barbera". Un'eventuale vittoria della formazione pugliese porterebbe la squadra guidata da Michele Mignani a +11 sulla formazione siciliana. Intervistato ai microfoni di RadioBari, il fantasista biancorosso, Ruben Botta ha commentato l'attuale momento del Bari, proiettandosi alla sfida del "Babera" contro il Palermo, giro di boa della campionato di Lega Pro 2021-2022.