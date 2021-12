Bari, Bianco: “Avellino, Taranto e Palermo? Gare che arrivano in un momento positivo”

Raffaele Bianco, centrocampista del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le prossime gare dei galletti contro Avellino, Taranto e Palermo

Parola a Raffaele Bianco. Il centrocampista del Bari è intervenuto ai microfoni di di "TeleBari" e si è soffermato sulle prossime gare della compagine biancorossa, che sarà impegnata in primis domenica contro l'Avellino nella diciassettesima gara del girone C di Serie C. Appuntamenti successivi contro Taranto, nel derby pugliese, e infine lo scontro diretto con il Palermo, valido per la diciannovesima e ultima partita del girone di andata. Di seguito le dichiarazioni del trentaquattrenne mezzala biancorossa: