Barcellona, Piqué in corsa per i diritti tv della Serie A: la Kosmos Global Holding sfiderà Mediapro, DAZN e Infront

Gerard Piqué interessato a comprare i diritti della Serie A italiana.

Il difensore basco è al momento out a causa di un infortunio al legamento collaterale interno del ginocchio destro, ma sta comunque gestendo i suoi affari fuori dal campo. Il trentatreenne attraverso la propria società, la Kosmos Global Holding, avrebbe intenzione di acquisire i diritti internazionali del campionato italiano. Tra le esclusive acquistate dalla società dell’ex Manchester Utd c’è la Coppa Davis, adesso il massimo campionato nostrano diventa un obiettivo allettante. I diritti sportivi per il triennio 2022-24 ha suscitato l’interesse di diverse società tra cui anche quella di Piquè che , creata a Barcellona nel 2017, ha la sede principale nella Kerad 3 Limited SL con sede a Madrid. Sarà lotta aperta con Mediapro, DAZN, l’agenzia IMG, la società di marketing sportivo Infront, il fondo Aser. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da “La Gazzetta dello Sport”, in attesa di conoscere le proposte sui diritti televisivi nazionali, si sono presentate 49 società per i diritti internazionali.