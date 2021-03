PSG-Barcellona, notte movimentata a Parigi: blaugrana tormentati da fuochi d’artificio e allarmi antincendio

Nottata più che movimentata per il Barcellona.

Questa sera, in quel di Parigi, andrà in scena la sfida tra i blaugrana e i francesi. Nella gara d’andata i transalpini si imposero al “Camp Nou” con un secco 4-1, gara dunque in salita per gli uomini di Rambo Koeman che dovrebbero compiere un miracolo. La situazione già complicata è stata amplificata dalla notte insonne per i calciatori spagnoli che hanno dovuto assistere, loro malgrado, a uno spettacolo pirotecnico ordito dai tifosi di casa alle 4 del mattino! Ma non finisce qui. Infatti un tifoso parigino, poco prima dell’alba, ha fatto scattare l’allarme antincendio dell’albergo svegliando ancora una volta Messi & Co.