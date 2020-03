Perinetti-Mediagol: “Chiudere qui il campionato? Ecco cosa può accadere. Dybala migliore della Serie A, Juventus-Inter…”

L’ipotesi di uno stop a tempo indeterminato dei campionati di calcio in tutte le categorie del movimento calcistico italiano prende progressivamente corpo con il trascorrere delle ore. L’emergenza Coronavirus sta fisiologicamente stravolgendo abitudini, dinamiche e stili di vita in ogni ambito del Paese. Tra i provvedimenti che faranno seguito al vademecum ministeriale con tanto di norme comportamentali cautelative, atte a ridurre al minimo il rischio di contagio, Leghe professionistiche Figc, CONI ed AIC sono pronti a varare la sospensione dei tornei in corso. La salute dei cittadini prima di ogni altra cosa. Premessa sacra e imprescindibile, alla base di ogni iniziativa e decisione che verrò assunta da chi di competenza. L’ex dirigente di Juventus, Roma, Palermo e Genoa, Giorgio Perinetti, analizza la delicata questione nel corso di un’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it soffermandosi anche sulla lotta scudetto e le prospettive delle formazioni italiane in Champions League.

STOP CALCIO – “Fermare i campionati non è una cosa semplice perché si dovrà determinare una classifica e allestire composizione e lotto di squadre partecipanti ai campionati del prossimo anno nelle varie categorie. Credo che l’unica cosa da fare potrebbe essere quella di cristallizzare le classifiche per quelle che sono attualmente, essendo un evento straordinario, dovranno essere straordinarie le decisioni. Nel momento in cui il campionato non dovesse più riprendere si cristallizzerebbero i punti e le posizioni in graduatoria maturate al momento della sospensione. Questo, però, sarà inevitabilmente oggetto di grande discussione, soprattutto per le squadre invischiate nella zona retrocessione che si opporranno, al pari di chi avrà teoricamente ancora margine per perseguire gli obiettivi stagionali prefissati. Sarà una vera patata bollente per gli organi preposti a sovrintendere e disporre il provvedimento, anche perché non c’è precedente, le discussioni tra le varie parti in causa con interessi contrastanti saranno davvero tante.

SCUDETTO E CHAMPIONS LEAGUE – Juventus-Inter? La vittoria ha detto che i bianconeri sono la squadra più forte del campionato, ma credo questa fosse una consapevolezza che si avesse anche prima della disputa della sfida dell’Allianz Stadium. La compagine bianconera si è confermata una squadra che nei grandissimi appuntamenti si ritrova sempre, sfodera prestazioni superlative e direi che contro i nerazzurri ha disputato la migliore partita del campionato fin qui. Sarri ha optato per una formazione di un certo tipo, lasciandosi aperta la possibilità di inserire a partita in corso Dybala,il miglior giocatore dell’intera Serie A ad oggi a mio avviso, con l’argentino ha impresso con la sua immensa classe un marchio deciso e preciso alla partita. L’Inter ha fatto bene sia il primo tempo che l’inizio della ripresa, poi la rete dello svantaggio ha un po’ sgonfiato velleità e abbrivio della formazione di Conte, è venuta fuori la personalità e lo spessore della Juventus, che ha saputo gestire magistralmente partita e tempi dal punto di vista del palleggio evitando la reazione dei nerazzurri. Gli uomini di Conte sono ancora un po’ lontani dalla grandezza della Juventus al meglio della condizione, i bianconeri adesso dovranno guardarsi dalla Lazio, sempre se questo fosse possibile e il campionato continuasse. Le chance di qualificazione ai quarti di finale di Champions League delle squadre italiane? Sono molto ottimista su tutte e tre le formazioni che rappresentano il nostro Paese, sebbene la sfida del Napoli al Camp Nou sia complicata, ma Gattuso ha dato un carattere a questa squadra e se la giocherà al meglio delle sue possibilità. Juventus e Atalanta contro Lione e Valencia? Voglio essere ottimista e sono assolutamente convinto che le compagini italiane possano riuscire tutte ad accedere al turno successivo”.