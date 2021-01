Messi, El Mundo svela le cifre shock del rinnovo: “Ecco il contratto che ha rovinato il Barça”. La risposta del club

E’ caos in Spagna dopo la rivelazione dei dettagli del contratto firmato da Lionel Messi nel novembre del 2017 con il Barcellona, che scadrà il prossimo giugno.

Il noto quotidiano ‘El Mundo’ ha mostrato per la prima volta numeri e cifre di un contratto – il più ricco della storia dello sport – che sarebbe dovuto rimanere privato. Da quattro anni la Pulga guadagnerebbe circa 139 milioni di euro a stagione. Un contratto che vale in tutto oltre mezzo miliardo di euro. “Come ha ricompensato in questi anni il club il giocatore argentino?”, è il titolo dell’articolo principale. “Il giorno nel quale Messi confiscò il Barça” e “Un accordo fatto in ginocchio”, sono invece gli altri titoli.

Una cifra da capogiro che chiaramente pesa sulle casse del Barça, che di recente ha annunciato debiti superiori al miliardo: 1.137 milioni. Intanto, lo stesso club blaugrana ha comunicato che adirà alle vie legali. Di seguito, la nota in questione.

“Viste le informazioni pubblicate oggi sul quotidiano El Mundo in relazione al contratto professionale firmato tra l’ FC Barcelona e il giocatore Lionel Messi, il Club si rammarica che sia stato divulgato pubblicamente, trattandosi di un documento esclusivamente privato disciplinato dal principio di riservatezza tra le parti.

L’ FC Barcelona nega categoricamente ogni responsabilità per la pubblicazione di questo documento e intraprenderà le opportune azioni legali contro il quotidiano El Mundo , per i danni che potrebbe causare in seguito a questa pubblicazione.

L’ FC Barcelona esprime il suo pieno sostegno a Lionel Messi, in particolare ogni tentativo di screditare la sua immagine e danneggiare il tuo rapporto con l’entità in cui si è formato sportivo, per diventare il miglior giocatore nella storia del calcio”.