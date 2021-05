Liga, Levante-Barcellona 3-3: un pari che sa di sconfitta per Koeman. La classifica

Tre a tre, è questo il risultato del match di Liga in cui i Blaugrana di Koeman hanno perso una ghiotta occasione.

Clamoroso pari del Barcellona di Koeman che perde terreno nella corsa per la conquista del titolo spagnolo. La compagine blaugrana ha fallito un importante occasione per scavalcare, almeno per una notte, l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

La prima frazione di gioco si era chiusa per zero a due in favore del Barcellona grazie alla reti di Lionel Messi e Pedri. Nel secondo tempo alla squadra di casa sono bastati due minuti per riprendere in mano la gara grazie ai gol di Melero (57′) e Morales (59′). Allo scoccare dell’ora di gioco uno dei migliori in campo tra le fila della franchigia catalana, Ousmane Dembele, ha trovato il gol che sapeva di primato. Clamoroso, però, perché al 83′ minuto di gioco il Levante trova un’insperato pari grazie alla rete di Leon.

