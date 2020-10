Juventus-Barcellona, Pjanic: “Quella bianconera una tappa importante della mia carriera”

Si avvicina la sfida di Champions League tra la Juventus e il Barcellona.

Tra le fila dei blaugrana c’è quel Miralem Pjanic che nel corso della sessione estiva di calciomercato si è trasferito in Spagna dopo la pluriennale esperienza in bianconero. Il centrocampista bosniaco, attraverso le colonne di Tuttosport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Sono molto felice di ritrovare il club a cui tengo tanto e che è nel mio cuore. Mi sono arrivati tantissimi messaggi, anche dal Presidente Agnelli. Sono felice di ritrovare i compagni, gli amici, la gente con cui ho lavorato meravigliosamente bene in questi anni, il presidente, tante altre persone. È davvero un piacere, anche perché è meglio adesso che in finale, no?. La Juventus è stata una tappa molto importante per me, un club che ho amato tanto, anzi che abbiamo, io e la mia famiglia, amato tanto. Sarò sempre grato a questo club: avrei avuto l’opportunità di andare al Barcellona anche prima, ma non lo ritenevo il momento giusto. Forse ci ho perso qualcosa a livello di carriera, ma ho sempre dato il massimo per la Juventus e non rimpiango nulla”.