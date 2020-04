Inter, l’agente di Lautaro: “Voci di mercato? E’ concentrato solo sulla sua squadra. I dettagli del suo contratto”

Lautaro Martinez, l’uomo del momento.

Il giovane fuoriclasse dell’Inter è a tutti gli effetti uno dei punti interrogativi più grandi del mercato attuale. Numeri importanti quelli dell’ex Racing Club, 12 reti e 3 assist in 22 gare, che hanno attirato a se l’attenzione di molti. Il Barcellona su tutti è la compagine che da più tempo ha nel proprio mirino l’argentino e vorrebbe a tutti i costi farlo proprio (da notare inoltre i vari complimenti ricevuti dalla stella Lionel Messi) anche lasciando partire qualche pezzo grosso della propria rosa.

Serie A, Lippi: “Lazio straordinaria. Inter potenziale inespresso. Rimpianti? Avrei voluto vincere qualcosa in più con la Juventus”

Beto Yaque, agente del numero 10 nerazzurro, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Mundo Deportivo, smentendo qualsiasi voce su una possibile partenza anticipata del proprio assistito, ancora legato contrattualmente per diversi anni al club guidato da Antonio Conte: “Come vive con le voci di mercato? Come se nulla fosse, è concentrato solo sulla sua squadra, però sicuramente con grande soddisfazione sapendo che sta facendo molto bene. Sicuramente per Lautaro le parole del miglior giocatore al mondo sono state un grande elogio. Credo che sia molto bello e confortante per lui. Rinnovo con l’Inter? Ha cinque anni di contratto e le notizie che escono sono solamente chiacchiere della stampa”.

Inter, parla Zanetti: “Difficile pensare alla ripresa, anche i calciatori sono esseri umani. Lautaro? Spero resti”