Iniesta, la notizia che non ti aspetti: l’annuncio arriverà l’8 ottobre

L'ex capitano del Barcellona ha pubblicato un video in cui comunica che a breve svelerà il suo futuro.

L'ex capitano del Barcellona ha condiviso un video sui social in cui preannuncia la rivelazione del suo futuro in quella data. Nel video, l'artista palermitano TvBoy ha disegnato Iniesta con il suo iconico numero 8 , ruotato a formare un simbolo di infinito, un chiaro riferimento alla carriera senza tempo del calciatore.

Dopo l'ultima esperienza negli Emirati Arabi Uniti , Don Andrés è rimasto svincolato, recentemente aveva parlato così riguardo il suo futuro: "Ho la sensazione di voler continuare a giocare a calcio; finché non sentirò che è il momento di fermarmi, continuerò a provarci. Inoltre, mi piacerebbe avere il titolo di allenatore e vedere quali opportunità mi offrirà il futuro."

Lo storico centrocampista catalano, può senza dubbio essere considerato uno dei giocatori più forti di sempre nel suo ruolo. Perno, insieme a Xavi e Busquets, del leggendario centrocampo del Barcellona allenato da Guardiola, che oltre ad aver vinto tutto ciò che si poteva vincere, ha anche incantato gli appassionati di calcio di tutto il mondo per il suo magnificio stile di gioco ultra offensivo. Campione del mondo con la Spagna e decisivo nella vittoria del mondiale in Sudafrica segnando contro l'Olanda il gol in finale che varrà il titolo, con la Roja vince anche due titoli europei.