Coronavirus, positivo un giocatore del Barcellona: l’annuncio del club blaugrana

Un caso di positività al Coronavirus in casa Barcellona.

Un calciatore “che non è stato in contatto con nessuno di quelli della squadra che domani deve volare a Lisbona per disputare la Champions League” è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso club blaugrana attraverso un comunicato diramato sul proprio sito di riferimento. Si tratta di uno dei nove giocatori che nella giornata di oggi avrebbero dovuto iniziare il pre-campionato.

“I test svolti sui nove giocatori che dovevano cominciare oggi la preparazione hanno mostrato una positività. Il giocatore non ha sintomi, è in buona salute ed è stato messo in quarantena a casa. Tutte le persone in contatto con il giocatore sono già state tracciate”, si legge.

I nove calciatori in questione sono: Pedri, Trincao, Matheus Pereira, Rafinha, Aleñá, Todibo, Wagué, Miranda e Oriol Busquets.