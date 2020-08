Champions League, Barcellona-Bayern Monaco 2-8: che figuraccia dei blaugrana! Bavaresi da applausi

Figuraccia epica quella rimediata dal Barcellona che ha incassato la sconfitta più pesante della propria storia.

I blaugrana nella serata odierna si giocavano l’accesso alla semifinale di Champions League, di fronte si ritrovavano il Bayern Monaco di Hansi Flick. I bavaresi che hanno chiuso la stagione qualche settimana fa da campioni di Germania si sono fin da subito impadroniti del campo asfaltando con un apocalittico 8-2 i catalani che escono a testa bassissima dalla competizione internazionale. Traballa tantissimo la panchina di Quique Setién che dopo un tracollo del genere rischia seriamente di subire l’esonero da parte del club blaugrana. Prestazione maiuscola dell’intera compagine bavarese che è andata in rete per due volte ciascuno con Muller e Coutinho oltre alle realizzazioni di Perisic, Kimmich, Lewandowski e Gnabry. Per il Barcellona è andato in rete Luis Suarez oltre all’autorete di David Alaba.