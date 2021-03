Caos Barcellona, Gaspart si schiera dalla parte di Bartomeu: “Persona per bene, sono convinto che non abbia fatto niente”

Il Barcellona sta vivendo un periodo di difficoltà dentro e fuori dal campo.

Clamoroso Barcellona, polizia in sede per il caso Barçagate: arrestato Bartomeu

Questa mattina a seguito di un controllo negli uffici del club, la polizia regionale della comunità autonoma della Catalogna ha arrestato l’ex presidente dei blaugrana Josep Maria Bartomeu. Insieme a lui sono stati prelevati anche Oscar Grau e Romà Gomez Ponti, CEO e direttore del dipartimento legale durante la presidenza di Bartomeu.

I fermi sono avvenuti a seguito delle indagini sul “Barçagate”, l’inchiesta scaturita da delle accuse di alcuni giornali, secondo i quali la dirigenza catalana aveva a libro paga una società capace di screditare tramite i social i giocatori che andavano contro alle decisioni dei piani alti del club catalano.

Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona in carica dal 2000 al 2003, si è schierato dalla parte di Bartomeu sostenendo pienamente la sua innocenza: “Sono certo che Bartomeu non ha nulla da preoccuparsi perché non ha fatto niente di male. Quando uno ha la coscienza pulita, ascolta quello che gli chiedono i Mossos d’Esquadra e depone serenamente. Spero che torni a casa e da amico sono convinto che non abbia fatto niente”.