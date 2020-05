Calciomercato, Setien scopre le carte: “Lautaro Martinez al Barcellona? Rispondo così. Pjanic mi piace, lo scambio con Arthur…”

“Lautaro Martinez è un calciatore importante, un grandissimo giocatore. E il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori”.

Parola di Quique Setien. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Barcellona, intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: dalla possibilità che Lautaro Martinez e Milalem Pjanic possano vestire la maglia blaugrana in vista della prossima stagione, al futuro di Lionel Messi, fino alla possibile ripresa dei campionati, al momento sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Lautaro con Messi? Bisognerà chiederlo a Leo. Scherzi a parte, tutti i buoni giocatori possono attirare l’interesse del Barcellona, questo è chiaro. Così come è vero che per tanti calciatori il fatto di poter giocare con Messi rappresenta un incentivo enorme. Messi non andrà via. Messi e il Barcellona saranno sempre uniti. Leo è al Barça da vent’anni e nessuno potrebbe spiegarsi una situazione di rottura. Turbolenze? Certe cose succedono in club tanto grandi. Nella relazione tra Messi e il Barcellona c’è grande sentimento, qualcosa che va oltre i soldi e gli interessi”, sono state le sue parole.

PJANIC E FABIAN RUIZ – “Fabian Ruiz? Sono stato con lui un anno al Betis e fu sufficiente per dimostrare che era un grandissimo calciatore, di livello straordinario, aveva un potenziale enorme e lo tirò fuori molto rapidamente con me era a suo agio perché l’ho messo in un contesto calcistico che gli ha fatto bene. Lo scambio Pjanic-Arthur con la Juventus? Pjanic è un altro ottimo giocatore. Parlo molto spesso con i miei dirigenti e nessuno mi ha mai detto nulla al proposito. Tra l’altro Arthur ha dichiarato già due volte che vuole restare al Barça e lo capisco perfettamente, al suo posto la penserei come lui. Non lascerei una squadra come questa”.

NEYMAR – “La stragrande maggioranza delle società dovrà riadattare i propri budget. Le grandi quantità di denaro che ultimamente si stavano pagando per i giocatori non saranno più plausibili, almeno a breve termine. I 222 milioni pagati dal PSG al Barcellona per Neymar? Non penso che ci sia qualcuno disposto a spendere tanto. Il calcio viveva a un ritmo fuori controllo. Oggi parlare di mercato è azzardato”.

RIPRESA – “Il desiderio di tutti è ricominciare e ci stiamo preparando, ma la situazione non è semplice. Il cuore spinge verso il ritorno in campo, la salute deve restare la priorità poi c’è l’economia, questa crisi ha colpito duro. La prossima settimana partirà la prima fase di allenamenti, che sarà completamente individuale. Gli ottavi di Champions League contro il Napoli? Oggi è una cosa parcheggiata, troppo lontana. Mi piacerebbe tanto poter arrivare a pensare a quella partita perché significherebbe che le cose vanno bene”, ha concluso Setien.