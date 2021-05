Calciomercato Barcellona, ufficiale: Aguero in blaugrana a parametro zero. I dettagli

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale.

Sergio Aguero è un nuovo giocatore del Barcellona. Con il contratto che lo legava al Manchester City in scadenza il prossimo 30 giugno, l’attaccante argentino ha scelto di tornare a giocare in Liga dopo aver vestito la maglia dell’Atletico Madrid dal 2006 al 2011.

Sbarcato a Barcellona per sottoporsi ad alcuni accertamenti in una clinica per verificare le condizioni del ginocchio che gli ha dato problemi nel corso della stagione, il Kun ha limato gli ultimi dettagli e firmato un contratto che lo legherà al club blaugrana fino al 30 giugno 2023.

Aguero lascia, dunque, la Premier League dopo dieci lunghi anni: con la maglia del City ha messo a segno 260 reti, collezionando ben 15 trofei nazionali ma non la Champions League, sfumata alla luce della vittoria conquistata sabato sera dal Chelsea proprio contro gli uomini di Pep Guardiola.