Barcellona, ufficiale l’addio di Messi: “Accordo trovato ma non formalizzabile”

Il campione argentino del Barcellona lascerà il club catalano a causa di un cavillo burocratico

Clamoroso a Barcellona! Lionel Messi non rinnoverà il proprio contratto con i blaugrana nonostante per oggi fosse previsto il 'Messi Day' e tutto sembrava potesse andare per il meglio. Il campione argentino dopo 21 anni trascorsi con la maglia dei catalani addosso a causa di un cavillo burocratico imposto dalla Liga ossia una sorta di tetto salariale per i calciatori imposto dal presidente Tebas. Era stato trovato l'accordo tra le due parti, ma proprio un problema esterno ha fatto si che la trattativa saltasse. Intanto il futuro della Pulga potrebbe essere sempre più parigino, al momento il Psg sembrerebbe la squadra che economicamente parlando avrebbe più risorse per acquisirlo. Di seguito il comunicato del Barça.