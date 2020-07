Barcellona, Stoichkov e quel retroscena con Maradona: “È difficile, fa ancora male”

Hristo Stoichkov e l’amicizia con Maradona.

Il Pallone d’Oro del 1994, stella del calcio bulgaro e del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al presente e al passato proprio del club blaugrana. Durante la trasmissione “Ovación 90”, in onda sulle frequenze della radio Nihuil de Mendoza, l’ex calciatore ha raccontato del momento in cui ha visto per la prima volta Lionel Messi, numero 10 per eccellenza del calcio catalano e argentino.

“Ho dovuto incontrare Messi a 12 anni ed è sempre stato lo stesso, umile e semplice, non cambierà mai. Ha realizzato tutto nel calcio. Messi mantiene la felicità di giocare e continua a sorprendere per quello che fa. È già un mito“.

La stella del calcio bulgaro, inserito anche nella lista FIFA 100 da Pelè in persona (la particolare graduatoria mondiale che riunisce i più grandi calciatori di tutti i tempi), ha poi svelato un retroscena che riguarda la sua amicizia con un’altra stella del calcio mondiale: Diego Armando Maradona.

“L’amicizia con Diego è stata interrotta. Ho provato a mantenerlo ma non ci sono riuscito. Tengo i bei tempi, i brutti momenti vanno in una stanza chiusa. Quando ci sono molte persone coinvolte, è difficile. Fa ancora male, ma lo sopporto. Avevamo una grande squadra e niente da invidiare alle grandi squadre. La Bulgaria è andata negli Stati Uniti per vincere una partita e abbiamo raggiunto le semifinali. Abbiamo finito la benzina lì“.